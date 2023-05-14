Зеленский встретился с членами Кабинета по вопросам безопасности Германии: говорили об истребителях

К встрече с украинским президентом, участие в которой принял также Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, присоединились:

вице-канцлер, министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Габек;

ФРГ Роберт Габек; министр иностранных дел Анналена Бербок;,

Анналена Бербок;, министр обороны Борис Писториус;

Борис Писториус; министр финансов Кристиан Линднер;

Кристиан Линднер; министр экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце;

Свенья Шульце; министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

Владимир Зеленский подчеркнул, что такой формат встречи уникален и полностью соответствует высокому уровню взаимодействия, достигнутому между нашими государствами.

Он выразил благодарность немецкому правительству и каждому из присутствующих чиновников за действенную всестороннюю помощь Украине с первых дней полномасштабной российской агрессии.

Во время встречи Зеленский ознакомил членов Кабинета по безопасности ФРГ с ситуацией на фронте и первоочередными потребностями украинских сил обороны, после чего отметил необходимость снятия ограничений и красных линий на поставку Украине всех видов оружия.

"С 24 февраля прошлого года со "сменой эпох", как вы это точно сформулировали, коренным образом изменились и отношения между нашими государствами. От предоставления Украине гуманитарной помощи - до получения самых современных средств ПВО, артиллерии, БМП и боевых танков", - подчеркнул он.

Глава государства высоко оценил решение о выделении Федеральным правительством средств на закупку необходимой Украине военной техники и оборудования до 2032 года на общую сумму 17 миллиардов евро.

В ходе встречи был обсужден весь комплекс актуальных вопросов двустороннего взаимодействия. Отдельное внимание было уделено безопасности поддержки Украины и развитию предметного сотрудничества в этом направлении; привлечению ФРГ к восстановлению нашей страны, в частности, роли частного сектора в этом процессе, а также взаимодействия на пути европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Речь шла о ключевых направлениях сотрудничества на международной арене, в частности о привлечении ФРГ к воплощению украинской формулы мира и организации Глобального саммита мира, содействия в реализации Черноморской зерновой инициативы и гуманитарной программы "Зерно из Украины".

Кроме того, по словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, во время встречи президент также обсудил вопрос истребителей.

"В Берлине состоялось заседание военного комитета, где вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским и командой говорили с немецкими союзниками о ситуации на фронте, оборонных потребностях и истребителях. Нам нужны F-16, делаем все для того, чтобы мы получили их как можно скорее", - сказал Ермак.

Напомним, сегодня, 14 мая, президент Украины находится с первым с начала полномасштабной войны официальным визитом в Германии. Все детали поездки – читайте в материале РБК-Украина.

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