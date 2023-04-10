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Зеленский встретился с британским миллиардером Брэнсоном

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и британский миллиардер Ричард Бренсон (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В понедельник, 10 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с основателем Virgin Group, британским миллиардером Ричардом Брэнсоном, который находится с визитом в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Встретился с основателем компании Virgin Group и некоммерческого фонда Virgin Unite, британским предпринимателем Ричардом Брэнсоном, который стал новым послом UNITED24", - написал Зеленский.

Президент поблагодарил Брэнсона за мощные месседжи в поддержку нашей страны во время войны против российского агрессора.

"Очень важно, что к этой платформе приобщаются новые известные и влиятельные личности. Одна из главных задач - сохранять внимание мира к войне России против Украины, которая продолжается уже более года. Кроме того, есть очень конкретные вопросы, по которым мы можем работать вместе" , - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в июне прошлого года британский миллиардер Ричард Брэнсон уже посещал Украину. Он побывал в Гостомеле Киевской области и изучил возможности реконструкции аэродрома "Антонов".

Также ранее мы писали, что Ричард Брэнсон призвал мир поддержать Украину.

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Владимир ЗеленскийВеликобритания