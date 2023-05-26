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Зеленский встретился с американским сенатором и поблагодарил за поддержку Украины

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский встретился с сенатором Соединенных Штатов Америки Линдси Грэмом в пятницу, 26 мая.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

Во время встречи Зеленский поблагодарил Линдси Грэм за непоколебимую позицию и вклад в укрепление обороноспособности Украины.

"Благодарен всему американскому обществу, президенту Байдену, Конгрессу США за мощную двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины. Ценим эту помощь", - написал президент.

Он напомнил, что США оказывают полную поддержку Украине еще с первых дней полномасштабного вторжения России.

Военная помощь США

Напомним, президент США Джо Байден недавно объявил, что Украина получит новый пакет военной помощи. Он включает в себя дополнительные боеприпасы, артиллерию и бронированную технику.

Кроме этого, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что в рамках "Рамштайна" союзники уже передали Украине военную помощь на общую сумму 65 млрд долларов.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты Америки