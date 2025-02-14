Зеленский встретится с вице-президентом США перед конференцией в Мюнхене

Вэнс заявил журналистам по прибытии на конференцию, что намерен обсудить рассмотреть украинско-российский конфликт и пути достижения решения путем переговоров, сообщает немецкая служба новостей Tagesschau.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встретится в Мюнхене с президентом Владимиром Зеленским. Также во встрече будет участвовать вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Однако пока неясно, сможет ли Рубио приехать, поскольку его самолет ВВС США, направлявшийся в Мюнхен, был вынужден вернуться в Вашингтон из-за возникновения механической неисправности.

Переговоры в Мюнхене

Телефонный разговор Трампа с Путиным и его оптимистичное описание беседы перевернули многолетнюю политику США при администрации Байдена, которая с момента вторжения в Украину относилась к Путину как к международному изгою.

Трамп заявил, что официальные лица США и России также встретятся в Мюнхене в 14 февраля. Украина также приглашена на встречу. Но Киев заявил, что не ожидает проведения переговоров с Россией в Мюнхене.

Ни один российский чиновник не приглашен на трехдневную конференцию, которая проходит в роскошном отеле в центре города, но это не помешает встрече в другом месте Мюнхена.

Вэнс заявил интервью Wall Street Journal о готовности США увеличить санкционное давление на Россию и допустил отправку в Украину американских военнослужащих. По его словам, это возможно, если Владимир Путин не захочет заключить соглашение о "справедливом" мире.

Вэнс сказал, что в итоге будет заключена мирная сделка, которая шокирует многих людей.