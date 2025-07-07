Зеленский встретится с президентом Италии в Риме: СМИ узнали дату

"Коалиция решительных" в Риме

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что он провел телефонный разговор с премьер-министром Британии Киром Стармером.

По словам главы украинского государства, они с главой британского правительства обсудили ожидания от встречи "коалиции решительных". Она пройдет в Риме через несколько дней.

К слову, ранее Елисейский дворец сообщал, что во время встречи "коалиции решительных" в Риме планируется обсудить отправку "сил сдерживания" в Украину.

При этом там уточняли, что такая отправка европейских войск в Украину возможна после перемирия между Украиной и РФ.

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