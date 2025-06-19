Зеленский встретится с европейскими лидерами после саммита НАТО в Гааге, - СМИ

Приглашение Зеленского на саммит НАТО

Напомним, следующий саммит НАТО состоится в Гааге (Нидерланды) 24-25 июня. На встречу пригласили и президента Украины Владимира Зеленского. Он лично это подтвердил.

Однако, как сообщило сегодня издание The Times, Зеленский приглашен на саммит, но с изменениями в дипломатическом звании. Это сделано для того, чтобы якобы избежать любых неудобных встреч с президентом США Дональдом Трампом.

Источник в украинской президентской палате подтвердил, что Зеленский должен был лично принять участие в саммите. Президент Украины также будет на ужине, который устроит король Нидерландов во вторник вечером.

По информации СМИ, Зеленский сейчас планирует лично принять участие в саммите НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге. Однако окончательное решение будет принято ближе к мероприятию.

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