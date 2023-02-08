RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский встретится с британским королем Чарльзом ІІІ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с новым королем Великобритании Чарльзом ІІІ во время своего заграничного визита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Король сегодня проведет аудиенцию с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили в Букингемском дворце", - отмечает издание.

По данным СМИ, Зеленский сначала встретится с премьером Британии Риши Сунаком, а затем выступит в парламенте. После этого президент встретится с Чарльзом ІІІ в королевской резиденции в Лондоне.

Напомним, сегодня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет с рабочим визитом в Великобританию.

Глава государства встретится с премьер-министром и главой Минобороны Британии, а также посетит украинских бойцов, проходящих обучение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВеликобританиякороль