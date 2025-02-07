Зеленский о встречах с командой Трампа: следующие недели могут стать насыщенными

"Следующие недели могут быть очень насыщенными в дипломатии, и мы сделаем все необходимое, чтобы это время было эффективным и продуктивным. Мы всегда ценим сотрудничество с президентом Трампом. Также планируем встречи и переговоры на уровне команд", - отметил глава украинского государства.

Он уточнил, что украинские и американские команды уже занимаются деталями таких планов.

Также Зеленский подчеркнул, что продолжительный и крепкий мир между Украиной и Россией должен стать ближе.