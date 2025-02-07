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Зеленский о встречах с командой Трампа: следующие недели могут стать насыщенными

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Команды президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа уже планируют встречи и переговоры. Поэтому следующие недели могут быть насыщенными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

"Следующие недели могут быть очень насыщенными в дипломатии, и мы сделаем все необходимое, чтобы это время было эффективным и продуктивным. Мы всегда ценим сотрудничество с президентом Трампом. Также планируем встречи и переговоры на уровне команд", - отметил глава украинского государства. 

Он уточнил, что украинские и американские команды уже занимаются деталями таких планов. 

Также Зеленский подчеркнул, что продолжительный и крепкий мир между Украиной и Россией должен стать ближе. 

Трамп заговорил о встрече с Зеленским

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он может провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе.

По словам американского президента, такая встреча может пройти в Вашингтоне. Визит в Киев он пока не планирует.

При этом Трамп уточнил, что он занимается вопросом защиты украинских редкоземельных металлов.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп