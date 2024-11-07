Зеленский сделал заявление о Трампе

"Вчера я разговаривал с президентом Трампом, как и многие из вас. Это был хороший, продуктивный разговор", - сказал он.

По его словам, конечно, пока никто не может знать, "какими будут его конкретные действия".

"Но мы надеемся, что Америка станет сильнее. Именно такая Америка нужна Европе. А Америке нужна сильная Европа. Это связь между союзниками, которую нужно ценить и которую нельзя терять", - добавил Зеленский.

Разговор Зеленского с Трампом

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 6 ноября провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Зеленский сказал, что беседа была отличной и были достигнуты договоренности

Трамп обещал во время предвыборной кампании в США, что он быстро прекратит войну, но отказался заявить о поддержке победы Украины.

Когда президент Украины Владимир Зеленский посетил США в сентябре, Трамп сначала отказался с ним встречаться, а затем во время разговора в Нью-Йорке расхвалил свои связи с Владимиром Путиным. "Если мы победим, я думаю, мы очень быстро решим этот вопрос", - сказал он.

Трамп также критиковал масштабы военной поддержки США для Украины и последовательно выступал против союзников по НАТО, которые, по его словам, не платят свою справедливую долю расходов на оборону.

В Киеве и среди союзников Украины обеспокоенность вызывает то, что следующий президент США может заставить украинцев принять сделку с Путиным, которая подразумевает широкие уступки. У них также есть более широкие опасения, что без четких долгосрочных гарантий относительно будущего Украины Россия может использовать любую остановку боевых действий для восстановления своих вооруженных сил и подготовки к новому нападению.