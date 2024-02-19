Зеленский сделал заявление о ситуации на фронте: РФ пользуется задержкой в помощи Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства напомнил, что он вернулся с позиций защитников на Купянском направлении. Там он посетил 14 отдельную механизированную бригаду. Военные доложили об основных потребностях.

"Сейчас очень тяжелая ситуация на нескольких частях фронта - именно там, где российские войска сосредоточили максимум резервов. Они пользуются задержками в помощи Украины. И это очень ощутимые вещи. Дефицит артиллерии. Потребность во фронтовой ПВО и в большей дальнобойности нашего оружия", - рассказал Зеленский.

По его словам, ведется максимальная работа с партнерами над возобновлением и продолжением поддержки.

Также президент отдельно поблагодарил те компании, которые уже наладили производство оружия, дронов, снарядов и РЭБ.

"Конечно, мы пока не можем обеспечить все потребности только благодаря собственным возможностям, но каждый месяц придает Украине свою силу, свои возможности. Я благодарю всех, кто работает ради этого", - добавил он.

Помощь Украине от США

Напомним, США уже несколько месяцев не могут утвердить новое финансирование для помощи Украине. Это происходит из-за разногласий между республиканцами и демократами.

Недавно Сенат США принял законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов. Для нашей страны предусмотрено более 60 млрд долларов.

Но для того, чтобы эти деньги выделили на помощь Украине, необходима поддержка инициативы со стороны Палаты представителей США.

Спикер Палаты Майк Джонсон отказывается выносить законопроект на рассмотрение, поскольку хочет, чтобы пакет содержал финансирование защиты границ.