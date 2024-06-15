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Зеленский сделал заявление об участии России в саммите мира

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россию не пригласили на первый саммит мира, который сегодня стартовал в Швейцарии, ведь страна-агрессор не заинтересована в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на первом пленарном заседании Глобального саммита мира.

"Сейчас здесь нет России. Почему? Ведь если бы Россия была заинтересована в мире, - не было бы войны", - сказал Зеленский.

По его словам, мир должен решить вместе, что означает справедливый мир и как он может быть достигнут на основе устава ООН.

"Потом, когда план действий будет на столе, согласованный всеми и прозрачный для народов, тогда он будет прокоммуникирован представителям России. Чтобы на втором саммите мира мы могли зафиксировать реальное завершение войны", - добавил президент.

Глобальный саммит мира

Напомним, сегодня, 15 июня, в Швейцарии стартовал Глобальный саммит мира по Украине. В мероприятии принимает участие 101 страна и международная организация.

В то же время, на первый саммит мира не пригласили Россию. Возможно, страна-агрессор примет участие в следующей встрече.

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