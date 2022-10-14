RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский снова собрал Ставку: запланировали следующие шаги по освобождению территорий

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел Ставку Верховного Главнокомандующего. На заседании обсудили ситуацию на фронте и шаги по освобождению территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

Участники заседания рассмотрели ситуацию на оперативных направлениях, обсудили вероятные действия РФ в ближайшее время, а также запланировали следующие шаги по деоккупации украинских земель.

"Совершенствуем схему бесперебойных поставок боеприпасов нашему войску и продолжаем готовить его к зимнему периоду", - отметил президент.

Зеленский добавил, что участники Ставки также обсудили вопросы урегулирования деятельности добровольческих формирований территориальных общин.

Напомним, недавно Владимир Зеленский заявил, что самая тяжелая ситуация на фронте остается на Бахмутском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна в УкраинеВойна России против Украины