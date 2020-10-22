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Зеленський: ніхто не знає, скільки коштів треба для відновлення Донбасу

Автор: Маріанна Присяжнюк, Юлія Струк

Президент Володимир Зеленський не знає, скільки мільярдів доларів треба для відновлення Донбасу. За його словами, впровадження вільної економічної зони на підконтрольній частині Донбасу важливе для завершення війни.

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Про це він розповів в інтерв'ю провідним телеканалам.

"Підняти частину окуповану - неможливо економічно. 10, 20 чи 50 млрд доларів треба, щоб підняти Донбас?.. Ми не розуміємо повністю цю цифру, скільки підприємств виведено на метал, що там з шахтами. Цієї інформації просто немає. Тому, ми не знаємо, скільки мільярдів потрібно, щоб відновити Донбас, а хто каже, що знає - це брехня", - заявив глава держави.

Президент підкреслив, що хоче зберегти людей і повернути на Донбас український та західний бізнес.

"Відновити без вільної економічної зони (Донбас, - ред.), вважаю, ми не зможемо", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент заявив, що створення вільної економічної зони на Донбасі буде сприяти залученню інвестицій у регіон і завершенню війни. Питання буде поставлене під час опитування 25 жовтня.

Як писало РБК-Україна, за даними опитування КМІС, відносна більшість (45%) українців проти створення "вільної економічної зони" на Донбасі, підтримують - 33,5%.

Прогноз погоди
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