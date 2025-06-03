Зеленский сменил командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ
Президент Владимир Зеленский уволил Игоря Скибюка с должности командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ. На его место назначил Олега Апостола.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы главы государства.
"Уволить Скибюка Игоря Анатольевича с должности командующего Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе №382.
При этом президент назначил Олега Апостола новым командующим ДШВ. До этого он был заместителем главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
"Назначить Апостола Олега Орестовича командующим Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе №385.
Что известно об Олеге Апостоле
В 2008 году Апостол окончил Национальную академию сухопутных войск имени Гетмана Петра Сагайдачного по специальности "боевое применение и управление действиями подразделений аэромобильных войск".
С 2014 года участник боевых действий на востоке Украины. Вместе с бойцами четыре раза заходил в Николаевку в Донецкой области и проводил штурмовые действия укрепрайонов российских оккупантов.
5 июля 2014 года Апостол награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за освобождение Славянска и других населенных пунктов.
В 2018 году был командиром Десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
После начала полномасштабного российского вторжения является участником обороны и освобождения населенных пунктов в Николаевской области, во время чего было уничтожено и захвачено много вражеской техники. С конца 2022 года подразделения под руководством Апостола выполняют успешные оборонительные и штурмовые действия в Донецкой, Харьковской и Луганской областях.
В феврале 2024 года был командиром 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
С августа 2024 участвует в операции Сил обороны Украины на территории Курской области.
29 ноября 2024 года Апостола назначили заместителем Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
В феврале 2025 года ему присвоили звание бригадный генерал.
Другие назначения в ВСУ
Сегодня 3 июня, президент Украины Владимир Зеленский решил назначить Роберта "Мадьяра" Бровди командующим Сил беспилотных систем.
При этом другим указом глава украинского государства уволил Вадима Сухаревского с должности командующего Силами беспилотных систем.
Глава Минобороны Рустем Умеров уточнил, что Сухаревский стал заместителем командующего оперативного командования "Восток".
Также Зеленский назначил Михаила Драпатого командующим Объединенными силами. Он будет заниматься фронтом.
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