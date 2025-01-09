Зеленский сменил главу делегации по переговорам о продлении действия "транспортного безвиза" с ЕС

Президент Зеленский обновил делегацию для работы в совместном комитете между Украиной и ЕС. Комитет создан в соответствии с соглашением о грузовых автомобильных перевозках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.
В указе указано, что руководителем делегации назначен вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. Он заменит на этой должности Александра Кубракова.
Также президент изменил персональный состав делегации. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, о продлении соглашения о "транспортном безвизе" между Украиной и ЕС стало известно 20 июня прошлого года.
Соглашение обновили - в текст добавили ряд новых условий для украинских перевозчиков. В частности, они касаются обязательного наличия лицензии на перевозку, а также маркировки грузовиков.
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