Зеленский о зиме: российское зло готовится нести страдания, но мы должны выстоять

"Четко осознаем, что российское зло тоже готовится к зиме - готовится нести страдания. И каждый сейчас в государственном секторе и в местной власти должен сделать все возможное, а когда нужно - то и невозможное, чтобы Украине удалось выстоять зимой и сохранить полную функциональность", - сказал президент.

Он подчеркнул, что все должностные лица и командующие имеют четкие задачи. Они касаются всех спектров защиты Украины, в частности вопросов:

ПВО,

подготовки энергетики,

социальной системы,

соответствующих пакетов поддержки от партнеров.

"Руководители областных администраций будут отчитываться ежедневно о подготовке, каждый день вечером - отчет для правительства, офиса. Министру внутренних дел поручено максимально подготовить сектор ГСЧС - то, что касается не только непосредственной работы Службы по чрезвычайным ситуациям, но и четкого информирования людей о том, как будет обеспечена защита", - рассказал Зеленский.

Также, по словам президента, партнеры пообещали, что Украина получит больше "гепардов" для защиты энергетической сети.

"Но мобилизуем все силы. Чтобы увеличить еще и поставки различных систем ПВО и саму физическую защиту объектов", - добавил он.

Подготовка к зиме

Прошлой осенью и зимой российские захватчики массово обстреливали Украину. Оккупанты использовали ракеты разных типов и дроны-камикадзе иранской разработки.

Главной целью захватчиков было обесточить Украину, поэтому оккупанты обстреливали важные энергетические объекты. Из-за массовых повреждений по всей Украине действовали отключения света.

Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что кафиры могут готовиться к атакам, в частности, будут использовать "Шахеды".

Чего ждать украинцам осенью и зимой, будут ли отключения света - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.