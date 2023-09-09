Зеленский о зиме: российское зло готовится нести страдания, но мы должны выстоять

Российские оккупанты готовятся снова наносить удары в течение зимы. Агрессор хочет нести страдания для украинского народа, но Украина выстоит.
Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Четко осознаем, что российское зло тоже готовится к зиме - готовится нести страдания. И каждый сейчас в государственном секторе и в местной власти должен сделать все возможное, а когда нужно - то и невозможное, чтобы Украине удалось выстоять зимой и сохранить полную функциональность", - сказал президент.
Он подчеркнул, что все должностные лица и командующие имеют четкие задачи. Они касаются всех спектров защиты Украины, в частности вопросов:
"Руководители областных администраций будут отчитываться ежедневно о подготовке, каждый день вечером - отчет для правительства, офиса. Министру внутренних дел поручено максимально подготовить сектор ГСЧС - то, что касается не только непосредственной работы Службы по чрезвычайным ситуациям, но и четкого информирования людей о том, как будет обеспечена защита", - рассказал Зеленский.
Также, по словам президента, партнеры пообещали, что Украина получит больше "гепардов" для защиты энергетической сети.
"Но мобилизуем все силы. Чтобы увеличить еще и поставки различных систем ПВО и саму физическую защиту объектов", - добавил он.
Прошлой осенью и зимой российские захватчики массово обстреливали Украину. Оккупанты использовали ракеты разных типов и дроны-камикадзе иранской разработки.
Главной целью захватчиков было обесточить Украину, поэтому оккупанты обстреливали важные энергетические объекты. Из-за массовых повреждений по всей Украине действовали отключения света.
Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что кафиры могут готовиться к атакам, в частности, будут использовать "Шахеды".
Чего ждать украинцам осенью и зимой, будут ли отключения света - читайте в материале РБК-Украина.
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