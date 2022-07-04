Зеленський про "зерновий коридор": потрібні гарантії не тільки від РФ

Для запуску "зернового коридору" через Чорне море потрібні гарантії безпеки не тільки від Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського на прес-конференції після зустрічі зі шведською прем'єркою Магдаленою Андерссон.

"Ми зараз ведемо переговори з турецькою стороною і ООН, наші представники, які відповідальні за безпеку виходу зерна з наших портів. Але дуже важливий момент - щоб хтось гарантував безпеку кораблям тих чи інших країн, крім Росії, якій ми не довіряємо, які будуть приходити до нас для завантаження продукції", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Радбез ООН планує на липень засідання, на якому можуть затвердити угоду про "зерновий коридор".

Очікується, що сторони повинні узгодити експорт українського зерна на зустрічі в Стамбулі, однак поки неясно, коли вона відбудеться.

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