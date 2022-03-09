Зеленський обговорив членство України в ЄС з президентом Єврокомісії

Президент України Володимир Зеленський провів телефону розмову з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Сторони порушили питання членства нашої країни в ЄС, санкції проти Російської Федерації й забезпечення дієвих гуманітарних коридорів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента України Володимира Зеленського.

" Продовжую діалог з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Подякував за черговий санкційний пакет проти російського агресора. Були одностайні щодо необхідності забезпечення дієвих гуманітарних коридорів для цивільних. Порушив ключове для України питання членства в ЄС",- пише Зеленський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна розраховує на підтримку з боку країн-учасників Європейського Союзу щодо свого членства у ЄС на саміт у Версалі 11 березня.

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