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Зеленський обговорив членство України в ЄС з президентом Єврокомісії

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Середа 09 березня 2022 18:47
Зеленський обговорив членство України в ЄС з президентом Єврокомісії Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський провів телефону розмову з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Сторони порушили питання членства нашої країни в ЄС, санкції проти Російської Федерації й забезпечення дієвих гуманітарних коридорів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента України Володимира Зеленського.

"Продовжую діалог з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Подякував за черговий санкційний пакет проти російського агресора. Були одностайні щодо необхідності забезпечення дієвих гуманітарних коридорів для цивільних. Порушив ключове для України питання членства в ЄС",- пише Зеленський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна розраховує на підтримку з боку країн-учасників Європейського Союзу щодо свого членства у ЄС на саміт у Версалі 11 березня.

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