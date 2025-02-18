Зеленский: оружием в этой войне не победит ни одна из сторон

"Оружием на поле боя в этой войне не победит ни одна из сторон. Россия этого хотела - не смогла, а в Украину не верила, но она это доказала и отстояла свою независимость. Очень непросто, высокой ценой - жизнью своих воинов. Это говорит о том, что переход к дипломатии должен быть, но он должен привести к справедливому миру", - подчеркнул глава государства.

Зеленский обратил внимание, что все политики, которые ведут сегодня переговоры или говорят об условиях перемирия, забывают о возвращении пленных.

"Зачем говорить эти лишние слова, что люди не должны умирать, когда нужно вернуть тысячи людей, которые сегодня в плену? И если действительно есть добрая воля закончить эту войну (а я не верю, что Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) этого хочет), то точно идет обмен пленными", - обратил внимание президент.

Также, по словам Зеленского, Украина должна знать, кто предоставит ей гарантии безопасности. Это необходимо, чтобы полномасштабное вторжение России в Украину не повторилось.

"Сегодня Европа, США, страны НАТО, безусловно, могли бы предоставить Украине надежду, веру, сильные гарантии безопасности, веру в то, что Украина станет членом НАТО. Но от США мы сегодня такой поддержки не слышим. Знаем, что они и еще несколько европейских партнеров не поддерживают наше членство в НАТО. Я считаю, что большое желание РФ совпадает с этим результатом", - добавил он.

Глава государства подчеркнул, что остаются только те гарантии безопасности, которые предусматривают сильную украинскую армию и отправку в Украину миротворцев из Европы и США. Об иностранном контингенте нужно говорить уже сейчас, поскольку динамика войны ускорилась и дипломатия ускорилась.

Также Зеленский уточнил, что Украина не будет признавать оккупированные Россией территории на юридическом уровне.