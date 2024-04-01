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Зеленский собирал спецсовещание по НАТО: о чем говорили

Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Владимир Зеленский сегодня, 1 апреля, провел специальное совещание по работе с НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Facebook.

"Провел сегодня специальное совещание по нашей работе с Альянсом относительно совместимости и перспектив на этот год", - говорится в заявлении.

По его словам, на встрече были все наши международники, министр обороны Рустем Умеров и международная команда министерства. По его словам, этот год ставит перед отношениями между Украиной и НАТО несколько фундаментальных вопросов. 

"В частности, это касается и саммита в Вашингтоне, и многих других аспектов взаимодействия. Только с Украиной в Альянсе можно рассчитывать на настоящую безопасность в Европе", - добавил президент.

Украина и НАТО

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку. Киев ожидал получить приглашение на вступление в НАТО во время летнего саммита в Вильнюсе, но этого не произошло.

До сих пор звучат довольно противоречивые заявления о сроках вступления Украины в НАТО. К примеру, заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане недавно заявлял, что Украина станет частью Североатлантического альянса, однако пока нельзя сказать, когда именно. В свое время сам Столтенберг отметил, что Украина не сможет присоединиться к НАТО до завершения войны.

Добавим, что министры иностранных дел стран НАТО на встрече в Брюсселе 29 ноября 2023 года предоставили Украине рекомендации по первичным реформам для вступления в Альянс.

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