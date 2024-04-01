Зеленский собирал спецсовещание по НАТО: о чем говорили

"Провел сегодня специальное совещание по нашей работе с Альянсом относительно совместимости и перспектив на этот год", - говорится в заявлении.

По его словам, на встрече были все наши международники, министр обороны Рустем Умеров и международная команда министерства. По его словам, этот год ставит перед отношениями между Украиной и НАТО несколько фундаментальных вопросов.

"В частности, это касается и саммита в Вашингтоне, и многих других аспектов взаимодействия. Только с Украиной в Альянсе можно рассчитывать на настоящую безопасность в Европе", - добавил президент.

Украина и НАТО