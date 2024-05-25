Зеленский заявил об участии Кот-д'Ивуара в Глобальном саммите мира

Глава государства отметил, что 24 мая провел телефонный разговор с президентом Кот-д'Ивуара Алассаном Уаттарой, в ходе которой стороны затронули вопросы, в частности, будущего Саммита мира.

Также президенты двух стран обсудили двусторонние отношения и международное сотрудничество.

Зеленский напомнил, что Украина весной открыла посольство в этой африканской стране в городе Абиджан, и выразил надежду, что "это существенно усилит связь" между Украиной и Кот-д'Ивуаром.

"Украинские миротворцы внесли весомый вклад в восстановление мира в Кот-д'Ивуаре. Теперь справедливый мир нужен Украине. Поэтому я рад, что могу рассчитывать на участие Кот-д'Ивуара на Саммите мира", - отметил он.

Также Зеленский добавил, что во время беседы поздравил Уаттару с грядущим Днем Африки.

Напомним, ранее 25 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил главу МИД Кот-д'Ивуара на Глобальный саммит мира в Швейцарии.

Глобальный саммит мира

Ранее сообщалось, что ряд мировых лидеров уже подтвердили свое участие в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии в Женеве 15-16 июня. В целом Украина и Швейцария пригласили на мероприятие более 150 стран, при этом РФ не получила приглашение.

На предстоящем мероприятии будет обсуждаться предложенная президентом Украины "формула мира".

По словам Зеленского, российский диктатор Владимир Путин боится того, что может дать будущий Саммит мира в Швейцарии.