Зеленский заявил о существенном усилении обороны Херсона: в разведке, ПВО и РЭБ

Президент сообщил о проведении ежедневного селектора, в ходе которого заслушал информацию о состоянии на фронтах, поставках боеприпасов и вооружения, а также отчеты разведслужбы.

Усиление обороны Херсона

Он отметил, что войска РФ продолжают наносить удары по Херсону, обстреливая гражданские объекты.

"Враг продолжает мстить свободному Херсону: обстреливает центр города без военной необходимости. Решением прошлой Ставки мы существенно подкрепили тамошние оборонные возможности в разведке, контрбатарейной, радиоэлектронной борьбе и ПВО", - сказал Зеленский.

Также глава государства добавил, что наблюдается реализация такого усиления по Херсону.

Воздушные атаки и работа ПВО

По словам президента, на фоне частых воздушных атак оккупантов с применением ударных дронов идет анализ изменения тактики врага, и корректируется работа наших систем ПВО.

"МВД доложило о ликвидации последствий ночных обстрелов. Также военные постоянно анализируют изменения враждебных тактик применения БПЛА и вносят коррективы в работу ПВО", - рассказал Зеленский.

Увеличение вражеских штурмов

Глава государства добавил, что военные доложили об увеличении количества вражеских штурмов в районах Авдеевки, Купянска, Донецкого направления.

"Благодарен нашим воинам, которые удерживают позиции и не прекращают наступательные операции", - сказал президент.

Решение Ставки по Херсону

Напомним, на прошлой неделе, 10 ноября, по итогам проведения заседания Ставки верховного главнокомандующего были приняты конкретные решения по защите Херсона.

Как рассказал тогда президент Владимир Зеленский, речь идет об усилении противовоздушной обороны, средств контрбатарейной борьбы, РЭБ и разведки.