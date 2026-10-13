Зеленский заявил, что Украина уже двое суток не бьет по российским НПЗ

"Украина не наносила удары по российской нефтепереработке и в целом энергетике в течение двух суток с момента оглашения президентом Америки прекращения огня в энергетике. Но Россия не послушалась президента Америки", - заявил Зеленский.

По словам Зеленского, за двое суток россияне атаковали и энергетические объекты, и критическую инфраструктуру. Таким образом, враг дал "совершенно четкие сигналы, что они не собираются воздерживаться от ударов по Украине".

Президент добавил, что россияне за двое суток атаковали 19 регионов Украины. При этом позиция Украины остается неизменной - Украина готова к зеркальным деэскалационным шагам, и нужно действенное давление на Россию.