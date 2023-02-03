Зеленский заявил, что у Украины есть шансы не допустить реванша России до прибытия западного оружия

По словам президента, украинские военные уже начали готовиться к сценарию, когда россияне начнут усиливать наступление на востоке.

"Мы считаем, военные, разведка считают, что усиливаться давление на востоке государства будет. Россия хочет реванша, реванша хочет именно там, где не получилось. Хочет на востоке. Хочет забрать восток. Наша задача – не дать это сделать. Не дать до момента усиление нашей армии соответствующим оружием", - сказал Зеленский.

Он также уверен, что у Украины есть шансы не допустить реванша России.

"Также они будут хотеть вернуться и иметь реваншистские шаги, вспоминая то поражение, которое было осенью, в направлении Лимана и т.д. Наша устойчивость ребят там также зависит от оружия и мотивации. Мотивацию дают не только партнеры, но и дух внутри нашего государства", - подчеркнул он.