В Молдове допустили, что РФ выведет войска из Приднестровья в рамках переговоров по Украине
Власти Молдовы надеются, что Россия может вывести своих солдат из Приднестровья в результате переговорного процесса по Украине.
Как передает РБК-Украина, об этом в эфире Jurnal TV заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан.
У главы молдавского правительства поинтересовались, что должно произойти, чтобы Россия вывела свои войска из Приднестровья.
"Сейчас есть международный контекст, который может привести к тому, что Россия может вывести свои войска с левого берега Днестра (речь и Приднестровье - ред.) в рамках этого переговорного процесса. Может быть, не обязательно в мирном переговорном процессе, это трудно представить в ближайшее время, но в переговорном процессе, который касается Украины и новой архитектуры безопасности ЕС", - ответил он.
По его словам, Молдова будет настаивать, чтобы вопрос вывода российских солдат "был на столе переговоров". И любые переговоры о мире или прекращении огня в Украине "касаются новой архитектуры безопасности в Европе".
Также у Речана спросили, не планирует ли Молдова выслать российского посла из-за того, что российские дроны часто нарушают воздушное пространство страны.
"Сегодня мы сделали очень важный шаг (речь о закрытии Российского культурного центра в Кишиневе - ред.), который, признаю, следовало сделать раньше. Мы продолжим предпринимать необходимые шаги для защиты интересов нашей страны", - подчеркнул он.
Вывод войск РФ из Приднестровья
Напомним, молдавские чиновники, в том числе президент Майя Санду, неоднократно настаивали на необходимости вывода российских солдат из Приднестровья. При этом Кишинев пытается добиться этого дипломатическим способом.
При этом недавно глава молдавского государства предупреждала, что Россия пытается использовать Приднестровье для дестабилизации внутри Молдовы.
По ее словам, Москва хочет укрепить свое присутствие в Приднестровье.
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