Зеленский заявил о решении СНБО об экономической безопасности и стабильности

"Четко определены шаги, которые помогут и украинским предпринимателям, и государственным институтам решить весь тот комплекс проблем, о котором много говорилось на этих неделях", - отметил он.

Зеленский уточнил, что будет сформирован Совет по поддержке предпринимательства. В ее состав войдут представители бизнеса.

"Это известные имена, известные руководители украинских компаний. Бизнес, который работает ради миллионов людей. Технологический бизнес, финансы, услуги и другие отрасли. Разные отрасли, чтобы были разные взгляды. Но одна задача - укрепление нашей экономики, нашего общества", - сказал президент.

Также Зеленский рассказал об "абсолютной четкости в отношении правоохранительных органов".

"Правительство представит изменения в закон о Бюро экономической безопасности и некоторые другие законы, чтобы максимально ограничить потенциал любого возможного давления на "белый", легальный бизнес", - говорится в сообщении.

По словам главы государства, определен на уровне СНБО срок 3 месяца фактического моратория на проведение процессуальных действий, которые могут заблокировать работу предприятия.

"Также должен быть проведен аудит системы мониторинга рисков налоговых накладных, нужно снять всю проблематику с налоговыми накладными. И многое другое - все подробно есть в указе", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что государство выполнит "свою часть нравственного договора с бизнесом".

"Важно, чтобы и каждый из предпринимателей в Украине выполнил свою часть договоренностей: бизнес платит налоги, работает легально, "в белую", уважает работников, работниц и точно не работает с Россией. Все мы работаем только на украинскую победу", - подчеркнул он. .

Указ Зеленского

В пресс-службе президента сегодня, 23 января, был опубликован соответствующий указ №21/2024 о решении СНБО "О безотлагательных мерах по обеспечению экономической безопасности на период действия правового режима военного положения".

Глава государства постановил ввести в действие данное решение СНБО, а контроль за "выполнением пунктов 2 - 5 решения" возложить на Секретаря СНБО Алексея Данилова.

Указ вступает в силу дня опубликования.

Текст документа

Как говорится в указе, с целью принятия дополнительных мер по обеспечению экономической безопасности и защите национальных интересов Украины в условиях действия правового режима военного положения СНБО решил:

рекомендовать президенту создать Совет по поддержке предпринимательства в условиях военного положения.

рекомендовать Кабмину безотлагательно внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты о внесении изменений:

к закону о Бюро экономической безопасности (БЭБ) о усилении механизмов его функционирования, в Уголовный процессуальный кодекс Украины, законы "Об оперативно-розыскной деятельности", "Об основных принципах осуществления государственного финансового контроля в Украине", "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью" по установлению дополнительных гарантий защиты законных интересов предпринимательства при осуществлении уголовного производство и обеспечение консолидации полномочий органов правопорядка по противодействию посягающим на экономику государства правонарушениям в едином органе - БЭБ, к закону "Об оборонных закупках" об урегулировании предельного уровня прибыли для государственных контрактов, выполнявшихся/выполняемых во время действия правового режима военного положения.

Также правительству рекомендуют провести аудит системы мониторинга рисков и критериев блокирования налоговых накладных и процедур и критериев их разблокирования.

Офису Генпрокурора, Государственному бюро расследований, Национальной полиции, Службе безопасности Украины и БЭБ рекомендуется:

провести в трехмесячный срок аудит принятых в отношении субъектов хозяйствования ограничительных мер по уголовным производствам и определить целесообразность их дальнейшего применения, как и актуальность отображения информации о них в публичных электронных реестрах; содержаться в течение трех месяцев после проведения процессуальных действий в уголовных производствах, если такое применение может заблокировать предпринимательскую деятельность субъектов хозяйствования.

Офису генпрокурора совместно с СБУ, Нацполицией, ДБР и БЭБ рекомендуют:

безотлагательно провести аудит зарегистрированных уголовных производств, расследование в которых осуществляется в отношении уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики государства; по результатам аудита выработать эффективные механизмы обеспечения защиты предпринимательства от возможных злоупотреблений со стороны правоохранительных органов, в частности, при проведении отдельных следственных (розыскных) и других процессуальных действий, в ходе которых ограничиваются права или законные интересы соответствующих субъектов хозяйствования.