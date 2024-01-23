Зеленский заявил о решении СНБО об экономической безопасности и стабильности

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) принял решение об экономической безопасности и стабильности в период продолжающегося военного положения в стране. В частности, будет сформирован Совет по поддержке предпринимательства.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение главы государства.
"Четко определены шаги, которые помогут и украинским предпринимателям, и государственным институтам решить весь тот комплекс проблем, о котором много говорилось на этих неделях", - отметил он.
Зеленский уточнил, что будет сформирован Совет по поддержке предпринимательства. В ее состав войдут представители бизнеса.
"Это известные имена, известные руководители украинских компаний. Бизнес, который работает ради миллионов людей. Технологический бизнес, финансы, услуги и другие отрасли. Разные отрасли, чтобы были разные взгляды. Но одна задача - укрепление нашей экономики, нашего общества", - сказал президент.
Также Зеленский рассказал об "абсолютной четкости в отношении правоохранительных органов".
"Правительство представит изменения в закон о Бюро экономической безопасности и некоторые другие законы, чтобы максимально ограничить потенциал любого возможного давления на "белый", легальный бизнес", - говорится в сообщении.
По словам главы государства, определен на уровне СНБО срок 3 месяца фактического моратория на проведение процессуальных действий, которые могут заблокировать работу предприятия.
"Также должен быть проведен аудит системы мониторинга рисков налоговых накладных, нужно снять всю проблематику с налоговыми накладными. И многое другое - все подробно есть в указе", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что государство выполнит "свою часть нравственного договора с бизнесом".
"Важно, чтобы и каждый из предпринимателей в Украине выполнил свою часть договоренностей: бизнес платит налоги, работает легально, "в белую", уважает работников, работниц и точно не работает с Россией. Все мы работаем только на украинскую победу", - подчеркнул он. .
В пресс-службе президента сегодня, 23 января, был опубликован соответствующий указ №21/2024 о решении СНБО "О безотлагательных мерах по обеспечению экономической безопасности на период действия правового режима военного положения".
Глава государства постановил ввести в действие данное решение СНБО, а контроль за "выполнением пунктов 2 - 5 решения" возложить на Секретаря СНБО Алексея Данилова.
Указ вступает в силу дня опубликования.
Как говорится в указе, с целью принятия дополнительных мер по обеспечению экономической безопасности и защите национальных интересов Украины в условиях действия правового режима военного положения СНБО решил:
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