Зеленский заявил о продолжении эвакуации из Сектора Газа: сколько украинцев вывезли

"Продолжаем эвакуацию наших граждан из Сектора Газа - сейчас уже 89 наших людей спасли", - рассказал глава государства.

По его словам, власти Украины продолжают работу над эвакуацией. Это "очень кропотливый и щепетильный процесс", отметил Зеленский.

Эвакуация украинцев из Сектора Газа

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. После этого израильские военные начали свою операцию против террористов.

В рамках операции Сектор Газа был заблокирован. Все контрольно-пропускные пункты на границе палестинского анклава прекратили работу. Из-за этого там застряло большое количество иностранцев, в том числе украинцы.

Как отмечал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, на территории Сектора Газа находились 357 граждан Украины.

Эвакуация первой группы украинцев прошла вчера, 8 ноября. Тогда удалось вывезти 43 человек.