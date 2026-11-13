Зеленский заявил о проблемах с восстановлением энергетики: темпы медленные, отчеты недостоверны

Глава государства рассказал, что провел селекторное совещание по ситуации в регионах. Участники доложили о последствиях ударов по Сумщине и ходе восстановительных работ в Шостке и Конотопе. Отдельно прозвучали отчеты из Киевщины - Белой Церкви, Броваров и других городов.

Медленные темпы и недостоверные отчеты

Президент отметил, что темпы восстановительных работ в ряде общин остаются слишком медленными. Кроме того, из отдельных городов поступала неточная информация о реальном положении дел.

"Темпы восстановительных работ слишком медленные, и было, к сожалению, недостоверное информирование с мест в нескольких городах", - отметил Зеленский.

По его словам, уже определили, как исправить ситуацию. Министерство энергетики вместе с Министерством цифровой трансформации и Министерством по делам общин должны подготовить дополнительные инструменты взаимодействия с городами и общинами, чтобы восстановление проходило быстрее.

Напомним, ранее президент заявлял, что ударами по мостам и энергосетям Россия пытается разъединить Украину по Днепру и усложнить жизнь людей в прифронтовых регионах.

Также он сообщал, что Украина получит дополнительную помощь от Евросоюза - речь идет о поддержке логистики, энергетики и подготовке к зиме.