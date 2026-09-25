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Зеленский заявил о "позитиве" контрнаступления в районе Лимана

12:34 25.09.2026 Пт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинские военные имеют успехи во время контрнаступления в районе Лимана (Getty Images)

Украинские военные имеют положительные результаты во время контрнаступательных действий в районе Лимана.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил журналистам.

Глава государства ответил на вопрос о том, что сейчас происходит во время контрнаступления в районе Лимана, а также какова следующая стратегическая задача.

"Буду очень осторожно говорить, пока операция не завершена. Я хочу поблагодарить наших воинов, там есть позитив. Позитив в направлении Лимана и не только. Какова следующая стратегическая задача? Давайте выполним эту стратегическую задачу", - сказал президент.

Напомним, недавно подразделения противовоздушной обороны Третьего армейского корпуса во время операции "Вивальди" массированно уничтожили российские разведывательные беспилотники.

Кроме того, украинские военные без потерь выбили российских оккупантов из поселка Среднее, полностью зачистив населенный пункт и установив над ним контроль.

Силам обороны удалось освободить территорию, площадь которой превышает площадь Житомира. В ходе боев украинские защитники уничтожили замаскированные позиции противника и создали плацдарм для дальнейшего наступления в регионе.

РБК-Украина писало, что, по оценкам аналитиков ISW, Силы обороны Украины улучшили свои позиции на фронте в Донецкой и Харьковской областях.

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