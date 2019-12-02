Зеленський заявив, що не знав про подвійне громадянство у Абромавічуса

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не знав про наявність подвійного громадянства у Айвараса Абромавічуса до призначення його главою "Укрборонпрому". Про це він заявив минулого тижня в ході візиту до Литви, передає lrytas.lt.

За його словами, він не знав, що Абромавічус зберіг литовське громадянство.

"Чесно кажучи, я не знав, що він мав литовське громадянство до мого призначення. Я дійсно не знав. Це правда, що він може займати цю посаду (голови "Укроборонпрому", - ред.), тому що він не є державним службовцем", - зазначив Зеленський.

При цьому він додав, що даний факт "не виправдовує ситуацію" з наявністю подвійного громадянства.

"Я можу звернутися до Абромавічуса публічно і закликати його відмовитися від одного з громадянств. Коли ми обирали новий уряд, ми в першу чергу цінували професіоналізм, а не порушення закону", - додав Зеленський.

Нагадаємо, в кінці серпня Абромавічус був призначений гендиректором "Укроборонпрому". Це його другий захід на високі посади в Україні після того, як він у квітні 2016 року залишив пост міністра економіки разом з урядом Арсенія Яценюка.

Відзначимо, у вересні 2015 року стало відомо, що Литва не буде позбавляти Абромавічуса литовського громадянства у зв'язку з отриманням українського.