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Зеленський заявив про готовність до зустрічі з Путіним і назвав умову

Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрічатися і вести переговори з російським президентом Володимиром Путіним, якщо буде обговорюватися завершення війни і вихід окупантів з української території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для датських ЗМІ.

За його словами, у нього немає великого бажання зустрічатися з російським президентом.

"Я багато разів говорив, що, на жаль, сьогодні тільки президент Путін вирішує, російська армія зупиниться чи ні. Тому що на території Росії є одна людина, які вирішує все за громадян Російської Федерації і за військових Російської Федерації. Тому я вважаю, що якщо Росія хоче закінчити війну, тому що вони в медіа саме так говорять, але щоб показати, що вони дійсно цього хочуть, вони повинні сісти за стіл переговорів", - зазначив Зеленський.

При цьому без України такі переговори неможливі, тому вони мають бути прямими.

"Можемо говорити з посередниками, можемо говорити без посередників. Мені, чесно кажучи, все одно, якщо Російська Федерація готова закінчити війну, а значить - вийти з наших територій. У будь-який момент до такого формату особисто я готовий", - підкреслив президент.

Він також додав, що підтримка такого діалогу українцями щодня знижується, тому що Росія вбивала їх, брехала і окупувала.

Нагадаємо, раніше у Путіна говорили, що зустріч із Зеленським неможлива, оскільки вона повинна "бути результативною і добре підготовленою".

А МЗС Росії наполягає на відновленні переговорного процесу.

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