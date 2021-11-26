Зеленський заявив, що на екс-керівника ГУР Бурбу готували замах

"Ми отримали інформацію, що на нього готується замах. Я сказав відповідним органам надати йому "Альфу", потужну охорону. Він відмовляється, мені здається це помилка", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, Василь Бурба раніше очолював головне управління розвідки Міноборони України.

Зазначимо, нещодавно журналісти видання Bellingcat опублікували своє розслідування про спецоперацію щодо затримання бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", яку готували українські спецслужби. Після чого ім'я екс-очільника ГУР знову стало активно з'являтися в ЗМІ.