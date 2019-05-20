Зеленський завтра зустрінеться з Парубієм і лідерами фракцій

Президент України Володимир Зеленський 21 травня о 10:00 проведе зустріч з головою Верховної ради України Андрієм Парубієм, його заступниками, лідерами депутатських фракцій і груп. Про це повідомляє прес-служба Зеленського.

По закінченні зустрічі у дворі Адміністрації президента відбудеться брифінг для представників ЗМІ.

Нагадаємо, раніше народний депутат Валерій Карпунцов повідомив, що консультації президента Володимира Зеленського з фракціями щодо розпуску Ради відбудуться, швидше за все, сьогодні ввечері. Більш того, він прогнозував, що указ буде ввечері.

Як відомо, сьогодні Зеленський під час інавгурації заявив, що розпускає Раду. У свою чергу, в ЦВК заявили, що з наступного дня опублікування указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної ради, жодне судове рішення не зможе зупинити виборчий процес.

РБК-Україна писало, що за три дні до вступу на посаду нового глави держави у парламенті оголосили про відсутність коаліції. "Народний фронт" - друга за чисельністю фракція, заявила про вихід з коаліції, після чого спікер Андрій Парубій закликав нардепів почати консультації про формування нової більшості.