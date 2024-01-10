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Зеленский завтра посетит Эстонию

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 11 января, приедет в Эстонию с рабочим визитом. Он встретится с президентом и премьер-министром Эстонии.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Estonian world.

Издание отмечает, что по соображениям безопасности точное время прибытия Зеленского не разглашается.

Президент Украины в Таллине встретится со своим эстонским коллегой Аларом Карисом, спикером парламента Эстонии Лаури Гуссаром и премьером Каей Каллас.

Каллас перед визитом Зеленского заявила, что все эстонцы рады приветствовать в своей стране президента Украины.

"Эстония верит в победу Украины. Мы должны поддерживать Украину столько, сколько это нужно и сколько нужно для победы Украины. Это решающее время, и мы должны оставаться сосредоточенными. Если мы позволим агрессорам пренебрегать международным правом и диктовать правила игры, мы окажемся в гораздо более опасном мире", - сказала Каллас.

Визит Зеленского в страны Балтии.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский сообщил, что прибыл с рабочим визитом в столицу Литвы. Он провел переговоры с литовским лидером Гитанасом Науседой. Украинская и литовская стороны подписали двусторонние соглашения.

Зеленский проведет переговоры также с литовским премьером, спикером сейма, представителями политических сил, СМИ и украинской общины.

После Литвы украинский президент посетит Эстонию, а затем Латвию. В последний раз Зеленский посещал Эстонию в 2019 году.

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