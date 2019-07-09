Зеленський завтра відвідає ЧАЕС

Президент України Володимир Зеленський у середу, 10 липня, відвідає Чорнобильську зону. Про це повідомляє прес-служба Управління державної охорони України у своєму Facebook.

Так, УДО наголошує, що у зв’язку з візитом президента до Чорнобильської зони відомство не здійснює жодних обмежувальних заходів у десятикілометровій зоні.

"Завтра, як і у будь-який інший день, всі туристичні об’єкти працюватимуть у звичайному робочому режимі, а іноземні та українські туристи матимуть змогу відвідати екскурсійні маршрути в Чорнобильській зоні встановленим порядком", - сказано у повідомленні.

Крім того, прес-секретар Зеленського Юлія Мендель зазначила, що 10 липня ДСП "Чорнобильська АЕС" прийме в експлуатацію нову арку над зруйнованим 4 реактором.

"У заходах візьме участь президент Володимир Зеленський, але 10-кілометрову зону через це не перекриватимуть", - написала вона у своєму Facebook.

Нагадаємо, в кінці червня Зеленський присвоїв звання "Герой України" трьом водолазам-ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС).

Як писало РБК-Україна раніше, парламент підтримав у другому читанні проект закону №6624 "Про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему". За закон проголосували 229 нардепів.