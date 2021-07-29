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Зеленський завтра їде на Донбас. Візит підтверджено офіційно

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський завтра поїде з робочим візитом на Донбас. Тепер поїздку підтверджено офіційно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Донецької ОДА.

Повідомляється, що 30 липня відбудеться робоча поїздка Зеленського в Донецьку область. На сайті президента анонсу робочого візиту ще немає.

Зазначимо, раніше РБК-Україна з посиланням на джерела писало, що Зеленський на 30 липня збирає Раду національної безпеки і оборони (РНБО), засідання якої може пройти на Донбасі.

Крім того, сам Зеленський говорив, що на засідання РНБО буде винесено питання тарифів на електроенергію для населення, зокрема, ціни можуть знизити для вразливих категорій.

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Володимир ЗеленськийРНБОДонбас