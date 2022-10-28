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Зеленский о "завершении" мобилизации в РФ: чувствуем на передовой совсем другое

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Пятница 28 октября 2022 21:24
Зеленский о "завершении" мобилизации в РФ: чувствуем на передовой совсем другое Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Враг отчитывается о якобы завершении мобилизации, однако в Украине на передовой чувствуют совсем другое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Провел несколько совещаний с военными по поводу текущей ситуации на передовой наших активных действий. Сегодня у врага у врага отчитываются о якобы завершении их мобилизации. О якобы ненужности новых волн отправки граждан России на фронт. Мы чувствуем на передовой совсем другое", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что Россия пытается усилить давление на украинские позиции, используя мобилизованных, но они настолько плохо подготовлены и экипированы, настолько грубо применяются командованием, что позволяет предположить, что уже скоро России может понадобиться и новая волна отправки людей на войну.

"Мы к этому готовимся - готовимся к тому, что текущее российское руководство будет искать какие-либо новые возможности, чтобы продолжать войну. В том числе и благодаря своим сообщникам - в Иране", - добавил Зеленский.

Ежедневно проходит работа с партнерами Украины для того, чтобы усилить противовоздушную оборону страны и другие наши оборонные возможности. Ежедневно усиливается защита критической инфраструктуры Украины, прежде всего, энергетической.

Напомним, сегодня президенту РФ Владимиру Путину доложили, что меры по частичной мобилизации закончены и в армию набрали 300 тысяч военных. В Украину уже отправили 82 тысяч россиян.

Ранее Путин попытался оправдать мобилизацию в РФ и назвал сроки ее завершения.

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России. Позже стало известно, что мобилизованные россияне продолжают бунты и отказываться выполнять приказы командования на фоне плохих условий на полигонах.

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