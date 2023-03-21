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Зеленский утвердил награду "Город-герой Украины": как она будет выглядеть

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (t.me_V_Zelenskiy_official)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил положение о почетном отличии "Город-герой Украины" и его рисунок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы государства.

"Почетное отличие "Город-герой Украины" установлено, чтобы отметить подвиг, массовый героизм и устойчивость граждан, проявленный в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии другого государства против Украины. Присвоение почетного знака отличия проводится указом президента Украины", - говорится в документе.

Городу, которому присвоена почетная награда, вручаются основа верхушки древка флага городского населенного пункта и лента почетного знака отличия.

Основание верхушки древка изготавливается из медных сплавов с гальваническим покрытием в форме цилиндра, украшенного рельефным растительным орнаментом с припаянной к нему прямоугольной пластиной. На пластине рельефные надписи: "ГОРОД-ГЕРОЙ УКРАИНЫ ________________________" и "УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ № _________".

Лента почетного знака отличия шелковая муаровая, с полосками синего и желтого цветов. Концы ленты украшены золотистыми кистями.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что президент Украины Владимир Зеленскийпосмертно присвоил Дмитрию Коцюбайлу "Да Винчи" отличие "Крест боевых заслуг".

Также ранее мы писали, что глава государства Владимир Зеленский присвоил звание "Героя Украины" расстрелянному российскими оккупантами военнослужащему Александру Мациевскому.

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Владимир Зеленский