Зеленський заслухав інформацію про можливість здійснення богослужінь онлайн

Президент Володимир Зеленський заслухав інформацію урядовців щодо проведення церковних обрядів у безпечному для українців форматі, а також про можливості здійснення богослужінь онлайн у зв'язку з коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Разом з тим, на нараді обговорили поліпшення інформування людей щодо епідемії під час Великодніх свят та необхідність інформування населення щодо ризиків зараження коронавірусом.

"Щодня різними каналами - і по телебаченню, і в соцмережах - ви повинні невтомно давати рекомендації щодо превентивних заходів, особливо для людей, які в зоні високого ризику: стареньких, з хронічними хворобами та інших", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Києво-Печерську лавру з 4 квітня закрили на карантин через поширення коронавірусу в Україні.

Раніше повідомлялось, що на Великдень богослужіння у рамках карантину через пандемію коронавірусу не скасовуватимуть, а транслюватимуть наживо.

Як писало РБК-Україна, глава держави провів зустріч з головами церков щодо безпеки святкування Великодня в умовах пандемії коронавірусу.