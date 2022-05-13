Зеленський про захисників Маріуполя: три країни працюють над їх звільненням

Над звільненням захисником Маріуполя з обложеного заводу "Азовсталь" працюють треті країни. Зокрема, Ізраїль, Туреччина і Швейцарія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського для Rai 1.
"Ми не повинні зупинятися, потрібно боротися за кожну людину. Ми забрали цивільних з заводу, зараз стоїть питання щодо поранених і живих. І, чесно скажу, що ми не хочемо залишати там убитих людей, тому що їх чекають сім'ї... Ми передавали Росії інформацію, ми навіть застосовували механізм залучення третьої країни. І Ізраїль, і Швейцарія, і Туреччина сьогодні працюють над цим", - зазначив він.
Він додав, що в переговорах з іншими лідерами інших країн піднімає ці питання, щоб вони ставили їх перед президентом Росії Володимиром Путіним. При цьому українська сторона готова обміняти поранених захисників Маріуполя на російських полонених.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина пропонувала Росії евакуювати бійців "Азова" з Маріуполя на свою територію. Анкара готова була гарантувати, що ці українські військові більше не візьмуть участь у захисті України.
Також повідомлялося, що Україна домагається процедури "екстракшн" у третю країну для захисників Маріуполя.
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