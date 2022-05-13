Зеленський про захисників Маріуполя: три країни працюють над їх звільненням

"Ми не повинні зупинятися, потрібно боротися за кожну людину. Ми забрали цивільних з заводу, зараз стоїть питання щодо поранених і живих. І, чесно скажу, що ми не хочемо залишати там убитих людей, тому що їх чекають сім'ї... Ми передавали Росії інформацію, ми навіть застосовували механізм залучення третьої країни. І Ізраїль, і Швейцарія, і Туреччина сьогодні працюють над цим", - зазначив він.

Він додав, що в переговорах з іншими лідерами інших країн піднімає ці питання, щоб вони ставили їх перед президентом Росії Володимиром Путіним. При цьому українська сторона готова обміняти поранених захисників Маріуполя на російських полонених.