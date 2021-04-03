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Зеленський про засідання РНБО: шкодую, що п'ятниця не щодня

Новость на русском → Київ, Субота 03 квітня 2021 17:08
Зеленський про засідання РНБО: шкодую, що п'ятниця не щодня Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський прокоментував вже традиційні п'ятничні засідання Ради національної безпеки і оборони України. За словами глави держави, він шкодує, що ці засідання РНБО відбуваються не щодня.

Про це президент написав в Instagram.

"Після кожного п’ятничного засідання РНБО я шкодую тільки про одне - що в нас не сім п’ятниць на тиждень", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, у п'ятницю, 2 квітня, в Офісі президента відбулося чергове засідання Ради нацбезпеки і оборони, після якого глава держави випустив відеозвернення. Вчорашнє засідання РНБО, зокрема, було присвячене боротьбі з контрабандою в Україні.

Засідання РНБО відбуваються майже кожної п'ятниці. На минулих засіданнях, зокрема, ухвалювали рішення про введення санкцій проти телеканалів, нардепа Віктора Медведчука, а також про повернення державі підприємства "Мотор Січ".

Як писало РБК-Україна, вчора РНБО запровадила санкції проти "топ-10 контрабандистів". Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, хто ж потрапив під українські санкції.

Крім того, після вчорашнього засідання РНБО було відсторонено понад 100 працівників Державної митниці. Митників відсторонили у шести регіонах.

Також на останньому засіданні РНБО говорили про темпи вакцинації в Україні. Найближчим часом, за словами секретаря РНБО, буде наказ за підсумками цього засідання.

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