RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Зеленський запускає конкурс на нових суддів КСУ

Автор: Инна Собора

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення конкурсної комісії для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України (КСУ). Пропозиції щодо персонального складу цієї комісії мають бути внесені протягом 10 днів.

Про це повідомляє прес-центр Офісу президента.

Комісія здійснюватиме відбір кандидатур на посади суддів КСУ за квотою президента.

Пропозиції щодо складу цієї комісії має внести керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Крім того, цим указом визнається таким, що втратив чинність, указ президента України від 4 жовтня 2017 року № 306 "Про конкурсну комісію для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України щодо осіб, яких призначає президент України".

Нагадаємо, Верховна рада змінила вимоги до суддів Конституційного суду України. Народні депутати передбачили цю норму у законопроекті №4535.

Як писало РБК-Україна, раніше президент Володимир Зеленський своїм указом фактично позбавив повноважень главу Конституційного суду Олександра Тупицького.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийКонституционный суд Украины
Читайте також
Зеленський забрав громадянство у трьох українців через контрабанду. Можлива депортація
В "Слузі народу" розповіли, як парламент перезавантажує діяльність КСУ
Прогноз погоди