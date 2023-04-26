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Зеленский пригласил итальянский бизнес присоединиться к восстановлению Украины

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Среда 26 апреля 2023 19:05
Зеленский пригласил итальянский бизнес присоединиться к восстановлению Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский во время конференции по восстановлению Украины пригласил итальянский бизнес присоединиться к восстановлению нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства во время конференции.

"Уже в этом году должны сделать все по максимуму, чтобы подготовить самый масштабный экономический проект нашего времени в Европе - проект восстановления Украины", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина видит, в чем ключевой спрос на безопасность и имеет уникальный опыт защиты государства и людей в условиях агрессии и всех возможных проявлений террора.

"Нет такого зла, которое Россия не пыталась бы совершить против украинцев и от которого нам не пришлось бы обороняться. Наш опыт защиты успешен и масштабируется на жизнь других народов, других стран. Логично, что наш опыт станет частью нового фундамента безопасности", - отметил президент.

Также во время конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Риме, Зеленский пригласил Италию "строить новую безопасность вместе с нами".

"Пригласил итальянские бизнесы, инвестиции, итальянский опыт уже сейчас приходить в Украину", - добавил глава государства.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что сегодня, 26 апреля, в Риме проходит конференция по восстановлению Украины, в которой принял участие премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также ранее мы писали, что Италия стала одним из кандидатов на проведение конференции по восстановлению Украины в 2025 году.

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