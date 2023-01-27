Зеленский пригласил главу МОК в Бахмут. Чтобы убедился, что нейтральности не существует

"Нельзя не быть разочарованным заявлениями действующего главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Я неоднократно с ним говорил. И так и не услышал, как он собирается защищать спорт от пропаганды войны, если вернет российских спортсменов в международные соревнования", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что не бывает нейтральности, когда идет такая война.

"И мы знаем, как часто тирании пробуют использовать спорт ради своих идеологических интересов. Очевидно, что любой нейтральный флаг российских спортсменов запятнан кровью", - добавил он.

Глава государства заявил, что не хочет разбираться в том, что именно стало мотивом для Баха, чтобы продвигать инициативу по участию россиян в Олимпиаде в Париже.

"Но мы сделаем все, чтобы мир защитил спорт от политического и любого другого влияния государства-террориста, которое просто неизбежно, если российские спортсмены будут участвовать в соревнованиях. И тем более - в парижской Олимпиаде", - заявил он.

Зеленский добавил, что украинские спортсмены вынуждены защищать жизни своих близких и свободу Украины от российской агрессии.

"Российские удары унесли жизни сотен украинцев и украинок, которые могли обогатить мировой спорт своим талантом. Россия должна остановить агрессию и террор, и только после этого можно будет говорить о российском участии в контексте олимпийского движения. Олимпийские принципы и война - фундаментально противоположные друг другу", - подчеркнул он.

При этом он добавил, что ситуация под Бахмутом и Угледаром остается чрезвычайно острой.

"Оккупанты не просто штурмуют наши позиции - они сознательно и методично уничтожают эти города и села вокруг них. Артиллерией, авиацией, ракетами. Российская армия не имеет дефицита средств уничтожения. И остановить ее можно только силой. И, кстати, приглашаю господина Баха в Бахмут. Чтобы он увидел собственными глазами, что нейтральности не существует", - добавил Зеленский.