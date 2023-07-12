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Зеленский о приглашении Украины в НАТО: это был очень важный момент

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Приглашение Украины в НАТО было очень важным моментом, сравнимым с моментом кандидатства Украины в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Что касается приглашения, я понимаю что это технический сигнал, но если мы посмотрим на это, как на серьезный фактор мотивации украинского общества, то для меня как для президента это был очень важный момент", - сказал он.

Зеленский признался, что сравнивает этот факт с моментом кандидатства Украины в ЕС.

"Кандидатство в ЕС - это так же был сигнал. В кандидатстве нет членства в ЕС, но в кандидатстве есть мощная мобилизация для Украины. Есть мощный сигнал для России: Украина не член какого-то другого союза, а хочет быть членом конкретного Европейского союза. И будет конкретно независимым государством. Что касается приглашения, это также является сигналом", - пояснил Зеленский.

Украина и ЕС

Украина в прошлом году получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Теперь необходимо выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока. В частности, по данным Reuters, Украина выполнила два из семи условий, которые необходимы для начала переговоров. Недавно стало известно, что Европейский парламент хочет, чтобы Европейский союз начал серьезные переговоры о членстве Украины в ЕС в середине декабря этого года.

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Владимир ЗеленскийНАТО