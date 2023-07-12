Зеленский о приглашении Украины в НАТО: это был очень важный момент

"Что касается приглашения, я понимаю что это технический сигнал, но если мы посмотрим на это, как на серьезный фактор мотивации украинского общества, то для меня как для президента это был очень важный момент", - сказал он.

Зеленский признался, что сравнивает этот факт с моментом кандидатства Украины в ЕС.

"Кандидатство в ЕС - это так же был сигнал. В кандидатстве нет членства в ЕС, но в кандидатстве есть мощная мобилизация для Украины. Есть мощный сигнал для России: Украина не член какого-то другого союза, а хочет быть членом конкретного Европейского союза. И будет конкретно независимым государством. Что касается приглашения, это также является сигналом", - пояснил Зеленский.

Украина и ЕС

Украина в прошлом году получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Теперь необходимо выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока. В частности, по данным Reuters, Украина выполнила два из семи условий, которые необходимы для начала переговоров. Недавно стало известно, что Европейский парламент хочет, чтобы Европейский союз начал серьезные переговоры о членстве Украины в ЕС в середине декабря этого года.