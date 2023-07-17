Зеленский предложил Турции и ООН продлить "зерновую сделку" в трехстороннем формате

По словам президента, "зерновая сделка" должна продолжить работать дальше, даже несмотря на выход России. Соглашение Украины с Турцией и ООН насчет экспорта продовольствия остается действующим и единственное, что сейчас необходимо, это его аккуратное выполнение и решительное давление на РФ.

"Я направил официальные письма президенту Турции и генсеку ООН с предложением продлить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате - так, как это надежнее всего. Украина, ООН и Турция совместно могут обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что продолжение украинского экспорта необходимо для всех в мире. И каждое государство, которое это поддержит, станет "спасителем жизни".

Выход России из "зерновой сделки"

Напомним, Россия последние несколько месяцев отказывалась в полной мере выполнять "зерновую сделку". В частности, она блокировала проведение инспекций судов, а также запретила вывоз зерна из порта "Южный".

Уже сегодня, 17 июля, когда срок действия договоренностей истек, в Москве заявили, что не будут продлевать "зерновую сделку". Причиной якобы является то, что условия Кремля "не выполняют".