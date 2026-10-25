Зеленский предложил США три варианта для остановки ударов по российским НПЗ

Глава государства подчеркнул, что атаки ВСУ на вражеские НПЗ не могли повлиять на мировые цены. На этом фоне он напомнил, что доля РФ в мировом экспорте дизеля составляет всего 2%. Остальные 98% приходится на других экспортеров.

"А как можно достичь с россиянами энергетического перемирия? Или, чтобы тебя ненавидели, но хотя бы уважали как врага. И они должны уважать Украину, нашу силу. Он (Путин - ред.) делает нам очень больно, и мы отвечаем. Это вопрос справедливости", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что даже из этой ситуации были реальные варианты выхода, предложенные американской стороне.

Однако ни один из этих сценариев не был реализован. Именно поэтому Украина продолжает бить по российским НПЗ.

"Я сказал: если вы хотите, чтобы мы не били по дизелю, НПЗ, тогда пусть они (россияне, - ред.) не бьют по нашему электричеству. Это справедливо. Энергетическое перемирие. Второй вариант - вы открываете Starlink над РФ, мы показываем вам места, где есть пусковые баллистические ракеты. Мы хотим их уничтожить. Третий вариант - если вы нам не открываете Starlink, а это зависит только от вас, и сказали, что Маск не хочет, тогда дайте нам то, что зависит не от Маска и не от Путина, - ракеты для Patriot", - рассказал Зеленский.

Однако, как отметил президент, по состоянию на сегодня Украина так ничего и не получила. Более того, ситуация даже ухудшилась: США отменили часть санкций против РФ, а скорость Starlink снизили.

"Поэтому и такая реакция - боремся за свою жизнь", - подытожил Зеленский.