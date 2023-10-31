Зеленский предложил Раде расторгнуть консульское соглашение с РФ

Президент Владимир Зеленский предложил парламенту расторгнуть консульское соглашение между Украиной и РФ. Соответствующий законопроект уже внесен в Верховную раду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный портал Рады .

Текст законопроекта еще не появился на сайте парламента. В настоящее время документ передан на рассмотрение руководству Рады.

Консульское соглашение - это документ, регулирующий консульские отношения между государствами. Консульское соглашение между Украиной и РФ было подписано в январе 1993 года, а вступило в силу в ноябре 1995 года.

Соглашение регулировало вопросы открытия консульств, назначения и допущения глав консульских учреждений, а также консульские функции.