Зеленский предложил Путину провести встречу в "захваченной" Константиновке

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому диктатору Владимиру Путину провести двустороннюю встречу в Константиновке после его заявления о "захвате" россиянами города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский отметил, что накануне Дня независимости США, Путин решил соврать миру и президенту США Дональду Трампу по ситуации на фронте. Ведь его заявление о якобы увлечении россиянами Константиновки не соответствует действительности.
"Если Константиновка сейчас под контролем России, то, пожалуй, у Путина не будет проблемы там со мной встретиться и найти дипломатические решения, чтобы войну наконец-то закончить. Но все же он фронт не перейдет: правда очень отличается от путинских слов", - отметил президент.
Напомним, вчера, 3 июля, российский диктатор Владимир Путин заявил, что российские войска якобы захватили город Константиновка Донецкой области.
Однако, если посмотреть на карту DeepState, то ни о каком захвате Константиновки речь не идет. Российские войска, судя по карте, находятся у населенного пункта, но не захватили его.
В Генштабе ВСУ опровергли: заявление Путина о "захвате" Константиновки не соответствует действительности. Город находится под контролем сил обороны.