Зеленский предложил Путину провести встречу в "захваченной" Константиновке

Зеленский отметил, что накануне Дня независимости США, Путин решил соврать миру и президенту США Дональду Трампу по ситуации на фронте. Ведь его заявление о якобы увлечении россиянами Константиновки не соответствует действительности.

"Если Константиновка сейчас под контролем России, то, пожалуй, у Путина не будет проблемы там со мной встретиться и найти дипломатические решения, чтобы войну наконец-то закончить. Но все же он фронт не перейдет: правда очень отличается от путинских слов", - отметил президент.