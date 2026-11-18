Итак, новые ракеты-перехватчики для систем ПВО Украина готова будет предоставить партнерам чуть позже в обмен на то, что они отправят Киеву уже сейчас лежащие у них на складах ракеты.

Как подчеркнул президент, для Украины важно выиграть время, поэтому он и предложил такой бартер, ведь Москва уже начала массированные удары по инфраструктуре, даже не дождавшись зимы.

"Это не пожертвование. Это обмен. Вы передаете нам ракеты, которые нужны сейчас, а вместо этого получаете более новые и современные ракеты. Мы все понимаем, что новые перехватчики имеют длинные очереди ожидания. Но они нужны нам здесь и сейчас, а вам необходимо пополнять собственные арсеналы", - заявил глава государства.

Президент назвал это предложение "справедливым соглашением".

Зеленский также обратился в США с призывом не задерживать поставки ракет и, по возможности, увеличить поддержку Украины.

Он отметил, что Россия продолжает атаковать Украину реактивными дронами типа "Шахед", крылатыми и баллистическими ракетами. Поэтому Киеву нужны достаточные запасы перехватчиков для защиты всех этих угроз.

Отдельно президент призвал партнеров обеспечить регулярные и предполагаемые поставки ракет через все доступные каналы, включая программу PURL.

Кроме того, Украине срочно требуются ракеты для переносных систем противовоздушной обороны и ракеты класса "воздух – воздух" для истребителей.

Какой еще помощи просил Зеленский

Отдельным приоритетом президент назвал ужесточение украинской авиации. По его словам, Украине нужно еще 40 истребителей F-16.

Зеленский объяснил, что имеющиеся самолеты значительную часть времени проводят на земле из-за технического обслуживания и ремонта, хотя они нужны для перехвата российских дронов и ракет.